

Hanoï (VNA) – Le discours du Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung lors de la séance plénière du 49e Sommet de l’ASEAN, tenue le 15 novembre à Manille, aux Philippines, a particulièrement retenu l’attention des observateurs internationaux. Commentant cette intervention, Enzo Sim, analyste en géopolitique internationale et chercheur dans le domaine de la défense en Malaisie, estime que le Vietnam a présenté une vision stratégique globale, articulée autour de trois piliers essentiels pour renforcer la capacité de l’ASEAN à faire face aux bouleversements régionaux et mondiaux.



Dans un entretien accordé au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Kuala Lumpur, Enzo Sim a souligné que le 49e Sommet de l’ASEAN se tenait à un moment particulièrement important, alors que l’Association entame la mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045. Selon lui, la portée du message vietnamien ne réside pas seulement dans la réaffirmation des principes diplomatiques traditionnels, mais aussi dans la volonté de relier l’objectif de stabilité régionale à un programme d’action concret axé sur la résilience économique, le développement des technologies de pointe et le renforcement des institutions multilatérales.



L’expert malaisien a identifié trois grands facteurs qui influent directement sur le fonctionnement de l’ASEAN. Premièrement, la rivalité entre les grandes puissances met à l’épreuve la cohésion du bloc et la capacité de ses membres à préserver leur autonomie stratégique. Les relations économiques et sécuritaires diversifiées que les pays de l’ASEAN entretiennent avec leurs partenaires extérieurs peuvent en effet entraîner des approches différentes et compliquer l’adoption de positions communes sur certaines questions sensibles de sécurité. Deuxièmement, la région est de plus en plus exposée aux chocs extérieurs, notamment aux tensions commerciales, aux perturbations des chaînes d’approvisionnement et aux risques liés à la sécurité énergétique. Enfin, la communauté internationale et les populations attendent de plus en plus de l’ASEAN des résultats concrets et mesurables en matière de coopération, au-delà des seules déclarations de principe.



Dans ce contexte, Enzo Sim estime que le discours du Premier ministre Lê Minh Hung a su concilier deux exigences : préserver les principes fondamentaux de la politique extérieure de l’ASEAN tout en renforçant sa capacité d’action face aux nouvelles réalités géoéconomiques.



S’agissant du premier pilier, consacré à la sécurité et à la stabilité régionales, l’expert a salué l’approche vietnamienne consistant à considérer la paix comme une condition préalable au développement économique. Le Premier ministre Lê Minh Hung a appelé à intensifier le dialogue diplomatique, à renforcer la confiance mutuelle et la coopération en matière de défense et de sécurité, ainsi qu’à faire respecter le droit international. Pour concrétiser ces orientations, le Vietnam a proposé de rendre plus efficace le Forum des conseillers juridiques de l’ASEAN sur le droit international public, ainsi que d’établir des procédures claires de partage d’informations et de coordination des interventions en cas d’urgence. Le Vietnam a également salué le soutien des pays à la déclaration visant à renforcer le rôle des organismes chargés de l’application de la loi dans les opérations de secours en cas de catastrophe naturelle.



Selon Enzo Sim, ces propositions témoignent de la constance de la politique vietnamienne, qui privilégie le règlement des différends par la diplomatie multilatérale et les cadres juridiques existants plutôt que par la confrontation militaire. En outre, l’accent mis sur la coordination des interventions en situation de crise apporte une dimension plus opérationnelle à la sécurité régionale et aide l’ASEAN à surmonter progressivement les divergences entre les priorités nationales de ses membres.



Concernant le deuxième pilier, axé sur la résilience économique et la connectivité stratégique, Enzo Sim considère que le Vietnam contribue à faire évoluer la conception de la coopération régionale. Au-delà de la libéralisation des échanges et de l’ouverture des marchés, l’accent est désormais mis sur le renforcement des infrastructures énergétiques, des capacités technologiques et de la sécurité des chaînes d’approvisionnement.



Concrètement, le Vietnam a appelé à mettre en œuvre efficacement l’Accord-cadre de l’ASEAN sur l’économie numérique (DEFA), tout en réaffirmant sa disponibilité à contribuer au Réseau électrique de l’ASEAN et à l’Initiative énergétique de Manille. L’expert a particulièrement salué l’initiative « Espace pour le développement et la résilience », proposée par le Vietnam, qui vise à promouvoir le partage de données satellitaires, la recherche spatiale, la formation et l’attraction des investissements dans l’économie spatiale. Le Vietnam a également proposé d’établir une liste des infrastructures stratégiques prioritaires de l’ASEAN à l’horizon 2040.



Selon Enzo Sim, le développement de la coopération dans les technologies spatiales pourrait non seulement contribuer aux prévisions météorologiques, à la prévention des catastrophes naturelles et à la surveillance maritime, mais aussi permettre à la région de se positionner sur des secteurs économiques à plus forte valeur ajoutée.



Le troisième pilier, consacré à une communauté centrée sur l’humain et au développement social, met en avant les fondements sociaux de la cohésion régionale. Le message du Premier ministre Lê Minh Hung souligne l’importance d’investir dans des ressources humaines hautement qualifiées, de développer les compétences numériques, d’élargir la protection sociale et de faciliter la mobilité de la main-d’œuvre. Dans le domaine de la santé, le Vietnam s’est engagé à coopérer étroitement avec l’Indonésie, la Thaïlande et les autres membres de l’ASEAN afin d’accélérer la mise en service effective du Centre de l’ASEAN pour les urgences de santé publique et les maladies émergentes (ACPHEED). Le Vietnam encourage également le renforcement de la coopération culturelle et le développement des industries créatives, en lien avec la Décennie internationale de la culture au service du développement durable des Nations unies.



À cet égard, Enzo Sim estime que la croissance économique, à elle seule, ne saurait garantir un développement durable sans équité sociale ni protection sociale pour les populations. Investir dans le capital humain et renforcer la sécurité sanitaire permet ainsi de consolider la confiance des citoyens dans le processus d’intégration régionale et de mobiliser un soutien social plus large en faveur de la coopération au sein de l’ASEAN.



Sur le plan de la politique étrangère, l’expert malaisien relève trois aspects majeurs de la stratégie régionale du Vietnam. Premièrement, le pays continue de considérer l’ASEAN comme un pilier central de sa politique étrangère et un mécanisme essentiel pour préserver son autonomie stratégique et maintenir un équilibre dans ses relations avec les grandes puissances. Cette orientation s’inscrit dans la continuité de la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de diversification et de multilatéralisation du Vietnam, qui place l’ASEAN au premier rang de ses priorités. Deuxièmement, le Vietnam passe progressivement d’une posture de simple participation à une démarche plus active de contribution à la définition des priorités régionales, à travers des initiatives novatrices dans des domaines tels que l’économie spatiale et la coordination des interventions d’urgence. Troisièmement, ses propositions articulent les priorités du développement national, notamment en matière d’infrastructures, de transformation numérique et de valorisation des ressources humaines, avec les objectifs communs de la Communauté de l’ASEAN, favorisant ainsi la convergence des intérêts nationaux et régionaux.



Enzo Sim estime que le discours du Premier ministre Lê Minh Hung a tracé une feuille de route concrète pour renforcer la capacité de l’ASEAN à faire face aux défis et à s’adapter aux mutations extérieures. La concrétisation de cette vision dépendra toutefois de la volonté politique des États membres et de leur capacité à transformer les engagements communs en actions tangibles. – VNA

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