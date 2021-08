Hanoi (VNA) - Le Parquet populaire suprême a décidé de poursuivre plusieurs accusés dans une affaire de corruption impliquant le magnat de l’immobilier Phan Van Anh Vu et l’ancien chef adjoint du Département général du renseignement du ministère de la Sécurité publique Nguyên Duy Linh.

L’ex-président du conseil d’administration de la compagnie par actions de construction Bac Nam 79, Phan Van Anh Vu, lors d’un procès à son encontre. Photo : congan.com.vn

L’ex-président du conseil d’administration de la compagnie par actions de construction Bac Nam 79, Phan Van Anh Vu devra répondre de "corruption active", Nguyên Duy Linh de "corruption passive", et Hô Huu Hoa (maître de fengshui âgé de 37 ans, originaire de Nghê An) de "fait d’agir comme intermédiaire en vue d’une corruption".



Selon l’acte d’accusation, à la mi-2017, Vu faisait l’objet d’une enquête pour son rôle dans une affaire de divulgation volontaire de secrets d’État, ainsi que d’autres actes répréhensibles liés à l’achat, la vente et le transfert de biens immobiliers publics à Dà Nang et dans certaines d’autres localités.

De crainte d’avoir maille à partir avec la justice, Vu a essayé d’approcher à Linh via Hoa pour solliciter de l’aide et des informations relatives à l’affaire. Plus tard, Vu s’est enfui à Singapour après avoir été informé par Linh qu’il pourrait être interpellé et poursuivi.

Les enquêteurs ont établi que Vu avait transféré une somme de 5 milliards de dôngs (217.000 dollars) à Hoa qui a remis le paquet à Nguyên Tuân Anh, un cadre subalterne de Linh, qui l’a envoyé au bureau de travail de Linh. Ce dernier a obtenu le paquet. – VNA