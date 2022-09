De plus en plus de jeunes optent pour un mariage collectif.

Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Trente couples seront unis pour la vie lors d’un mariage collectif prévu les 15-16 octobre à Hanoi, confirmant la préférence des jeunes à ce type de célébrations au mode de vie civilisé, a annoncé lundi 19 septembre l’Union de la jeunesse communiste (UJC) Hô Chi Minh de Hanoi.

Les futurs époux n’ont eu qu’à être membres de l’UJC Hô Chi Minh, notamment ouvriers, jeunes handicapés, jeunes vulnérables, jeunes en difficulté, jeunes intellectuels et ceux dont l’union est acceptée par leurs parents mais retardée en raison du Covid-19, a-t-elle indiqué.

Parés de leurs plus beaux atours, ils se seront officiellement unis avec une musique nuptiale dans la tête, des larmes de joies et tout le tintouin les 15 et 16 octobre dans la zone du monument du roi Ly Thai Tô, sur le côté est du Lac de l’Epée restituée, dans l’arrondissement de Hoàn Kiêm. Le comité d’organisation offrira à chaque couple plusieurs cadeaux de noce.

L’Organisation de la jeunesse de Hanoi fait le bilan de 10 ans de mise en œuvre de la directive n°11-CT/TU du Comité du Parti de Hanoi et des mariages collectifs au mode de vie civilisé 2022 pour les jeunes résidant en ville, a fait savoir son secrétaire adjoint permanent et président de l’UJC Hô Chi Minh de Hanoi, Nguyên Duc Tiên.

Elle avait organisé pour la première fois le 17 mars 2013 le mariage collectif de dix couples, dans l’arrondissement de Hoàng Mai, et présenté au public sa "salle nuptiale culturelle", un modèle de salle de réception commune censé aider les couples en situation financière difficile à respecter les us et coutumes sans que cela ne leur coûte les yeux de la tête. – VNA