TikTok devient la plateforme d'achat en ligne la plus populaire des jeunes thaïlandais. Photo: thaipbsworld.com

Bangkok, 2 mars (VNA) – TikTok, une plateforme de partage de vidéos en ligne, est devenue la plateforme d'achats en ligne la plus populaire parmi les Thaïlandais âgés de moins de 29 ans, selon une enquête menée par le Bureau de politique et de stratégie commerciales (TPSO).L'enquête a été menée auprès de 4 699 personnes interrogées dans tout le pays.La plateforme a gagné en popularité en tant que plateforme de commerce en ligne auprès des jeunes, car elle met l'accent sur le bonheur et le divertissement, ce que l'on appelle le « Shoppertainment », à travers des diffusions en direct et de courtes vidéos créées par les utilisateurs et les influenceurs.Le directeur du TPSO, Poonpong Naiyanapakorn, a déclaré que les acheteurs âgés de 50 à 59 ans font toujours leurs achats en ligne via Facebook, car ils connaissent le système et les vendeurs proposent des prix compétitifs.Ils préfèrent également faire leurs achats via des canaux de commerce électronique originaux, tels que Shopee et Lazada, en raison de leurs solides systèmes de gestion de magasin et de produits, ainsi que de leurs systèmes de paiement et de remboursement.Selon Poonpong Naiyanapakorn, ces fonctionnalités jouent un rôle important dans l’augmentation de la confiance entre vendeurs et acheteurs.L'enquête a révélé que les jeunes font leurs achats fréquemment, mais n'achètent pas de produits coûteux. Ils préfèrent acheter via les canaux de commerce social qui visent à les divertir et à les rendre « heureux ».Cela contraste avec les acheteurs plus âgés, qui donnent la priorité à la valeur et à la qualité des biens et services.- VNA