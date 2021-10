Chelsea Scott-Blackhall, Cong Tri et Mai Atafo, les trois créateurs de mode préférés sur les tapis rouges d'Hollywood. Photo: The Hollywood Reporter

Hanoï (VNA) - Le créateur de mode vietnamien Cong Tri, aux côtés de Chelsea Scott-Blackhall, basée à Singapour et Mai Atafo, basé au Nigeria, gagne les faveurs sur les tapis rouges d'Hollywood, selon le magazine américain The Hollywood Reporter.

Cong Tri est actuellement un créateur de mode très connu dans la capitale mondiale du cinéma. Des centaines de stars internationales ont choisi ses créations pour les porter lors de grands événements culturels et de divertissement.

Avant de devenir mondialement connu, Cong Tri était considéré comme le "grand frère" de la mode vietnamienne lorsqu'il collaborait avec la plupart des célébrités du Vietnam et qu'il a organisé de nombreux défilés de collection impressionnants.

Les créations de Cong Tri sont appréciées par les experts nationaux et internationaux, et devenues une source d'inspiration pour de nombreux designers, fashionistas et artistes.

Les créations de Cong Tri sont actuellement préférées par des célébrités de première classe comme Beyoncé et Julia Garner ou des stars de la nouvelle génération comme Rosé (BlackPink) et Camila Cabello.

Selon The Hollywood Reporter, avant de lancer sa marque en 2009, le designer autodidacte Nguyen Cong Tri était déjà un favori des célébrités vietnamiennes. L'occasion d'accès au marché américain est arrivée lorsque les chanteuses américaines Rihanna et Katy Perry ont adopté ses silhouettes inventives, ses drapés dramatiques et ses découpes complexes. Katy Perry a demandé Cong Tri à créer des costumes pour sa tournée Witness 2017.

En janvier 2019, Cong Tri a fait ses débuts à la New York Fashion Week. Au cours des deux dernières années, les moments de première classe de Cong Tri ont augmenté de façon exponentielle pour inclure Beyoncé dans une robe de velours doré lors de la première sortie du film The Lion King, et Charlize Theron dans un chemisier transparent orné lors du programme The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Cong Tri a également travaillé avec l'actrice d'origine vietnamienne Kelly Marie Tran lors de sa tournée promotionnelle du film Raya and the Last Dragon.

La propagation de la pandémie de COVID-19 a empêché Cong Tri d'assister aux grands défilés de mode aux États-Unis, mais ses tenues sont toujours apparues en continu sur les tapis rouges tels que les Emmy Awards, le Toronto International Film Festival, le New York Film Festival,... -VNA