Bangkok (VNA) - L'armée thaïlandaise et les autorités de la province de Sa Kaeo se coordonnent avec les autorités locales cambodgiennes pour lutter contre la pollution atmosphérique par les poussières fines (PM2,5) à la frontière entre la province de Sa Kaeo, dans l'est de la Thaïlande, et celle de Banteay Meanchey au Cambodge.

Les solutions proposées par les deux parties au problème des poussières fines PM2,5 dans la zone frontalière commune comprennent le partage d'informations, la réduction de l'incinération des déchets à l'air libre et la fourniture de services de santé publique aux communautés touchées par le smog.

Le commandant de la 2e division thaïlandaise, le général de brigade Theppitak Nimit, a déclaré que la principale source de PM2,5 dans la zone frontalière provenait du brûlage de paille et des incendies de forêt, les efforts conjoints se concentreraient sur les patrouilles frontalières pour empêcher les brûlis illégaux, en créant des pluies artificielles pour éteindre les incendies de forêt et augmenter la valeur des pailles pour persuader les agriculteurs d’éviter de brûler les cultures après la récolte.



Du côté thaïlandais, l'armée enverra des soldats en patrouille pour aider à sensibiliser et mobiliser les habitants des régions frontalières sur l'impact des poussières fines PM2,5 et sur la manière d'éliminer correctement les déchets après récolte. -VNA