Hanoï (VNA) - Le 27 décembre, les autorités thaïlandaises ont déclaré que les inondations dans le Sud du pays avaient fait au moins six morts et touché des dizaines de milliers de foyers.



Le vice-gouverneur de la province de Narathiwat, Preecha Nualnoi, a confirmé qu'au moins six personnes avaient été décédées, dont un enfant et une femme de 86 ans. Une personne est toujours portée disparue après des jours de fortes pluies provoquant des inondations d'environ 3 mètres de haut dans certains endroits.



Ces inondations ont débuté le 22 décembre et ont touché plus de 70.000 foyers vivant dans les provinces de Satun, Songkhla, Pattani, Yala et Narathiwat. Selon les autorités thaïlandaises, les eaux ont commencé à se retirer le matin du 27 décembre.-VNA