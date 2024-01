Hanoi (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê, a rendu visite le 25 juillet et offert des cadeaux du Têt à des familles bénéficiaires des politiques sociales, à des personnes ayant servi la nation, à des ménages pauvres, à des victimes de l'agent orange, et à des ouvriers en difficulté dans la province de Bac Liêu (Sud), à l’occasion du Nouvel an lunaire (Têt du Dragon 2024).

Vuong Dinh Huê a souligné que la population était au centre de toutes les préoccupations du Parti et de l'État, rappelant que les nouvelles lois adoptées lors de la récente session parlementaire avaient reçues un large soutien. Il a exhorté les autorités provinciales à veiller à ce que les habitants de Bac Liêu aient un Têt décent.

Le dirigeant a souligné qu’il faut mettre en œuvre pour que les habitants puissent célébrer le Nouvel an lunaire dans la joie et la sécurité, et continuer à prendre soin des familles bénéficiaires des politiques sociales, des ménages pauvres, des personnes ayant servi la nation, des victimes de l'agent orange, des travailleurs en difficulté...

Il est essentiel également de les aider à développer leurs activités économiques pour qu’ils puissent sortir de la pauvreté et avoir une vie prospère et heureuse, a-t-il déclaré.



Le même jour, le chef de l’organe législatif est également allé présenter ses vœux de Têt aux forces armées de la province. - VNA