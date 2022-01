Photo : internet

Hau Giang (VNA) - La Croix-Rouge, le Comité de pilotage d'encouragement du don de sang de la province de Hau Giang et le Journal Kinh te & Do thi ont conjointement lancé le 12 janvier la campagne de don de sang lors des vacances du Têt et « l’Itinéraire des gouttes de sang d'amour " en 2022.

C'est une activité pour contribuer à pallier la pénurie de sang dans le secours d'urgence et le traitement des malades à l'occasion du Nouvel An du Tigre en 2022.

Le Comité provincial de pilotage d'encouragement du don de sang s'efforce de mobiliser 3.500 personnes à faire don 2.640 unités de sang pour assurer une réserve de sang suffisante pour les hôpitaux de la province et de mobiliser au moins 100 personnes prêtes à donner du sang pendant les vacances du Nouvel An lunaire 2022.

A cette occasion, le président du Comité populaire provincial a remis des satisfecits à 12 collectivités ayant d'excellents résultats dans le mouvement de faire don du sang 2021.

En 2021, la province de Hau Giang a réceptionné 14.320 unités de sang, atteignant 119,33 % du plan initial, contribuant à assurer le volume sanguin suffisant pour le secours d'urgence et le traitement des maladies. - VNA