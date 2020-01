Le secrétaire du Comité central du Parti, président de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation Vo Van Thuong et des familles méritantes de la province de Dong Nai. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - À l'occasion du Têt (Nouvel an lunaire), le secrétaire du Comité central du Parti, président de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation Vo Van Thuong a rendu visite le 21 janvier à des familles méritantes de la province de Dong Nai (Sud).

Concrètement, il est allé visiter et offrir 60 cadeaux d’une valeur de 3 millions de dôngs chacun à des familles pauvres et méritantes aux districts de Nhon Thach, Long Thanh et à la ville de Bien Hoa, et leurs a adressé ses meilleurs vœux.

Il s’agit d’une activité significative du dirigeant vietnamien à l’approche du Têt de l’année du Rat. -VNA