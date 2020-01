Des participants essaient de fabriquer des “banh chung”. Photo: baovanhoa.vn

Hanoï (VNA) – À l’approche du Nouvel An lunaire 2020 (Têt de l’année du Rat), le Département de la diplomatie culturelle et des affaires de l'UNESCO relevant du ministère des Affaires étrangères a collaboré avec le Groupe des femmes de la Communauté de l'ASEAN à Hanoï (ASEAN Women's Circle of Hanoi - AWCH) pour organiser le 12 janvier à l’usine Viet Xua au district de Ba Vi un programme d'exploration de la culture traditionnelle vietnamienne.

Organisé au début de l’Année de la présidence vietnamienne de l'ASEAN 2020, ce programme avait pour objet de promouvoir la culture vienamienne et des coutumes du Têt vietnamien, de renforcer l’amitié et la solidarité au sein de la Communauté de l'ASEAN (Association des Nations de l'Asie du Sud-Est).

L’événement a vu la participation d’ambassadeurs et leurs épouses, de chefs de représentations diplomatiques du Vietnam à l'étranger, de représentants du Groupe des femmes de la Communauté de l'ASEAN à Hanoï (AWCH).

Des participants demandent des calligraphies. Photo: baovanhoa.vn

Diverses activités ont été organisées, notamment une présentation de la légende du "banh chung" (gâteau carré de riz gluant farci de viande et de haricots verts) et du "banh day" (gâteau rond et plat fait de farine de riz gluant), demandes de calligraphies, visite d’une chaîne de production de produits traditionnels, découverte de plats traditionnels du Nouvel An lunaire, préparation de “banh chung” et “banh day”...

Tous les invités ont exprimé leur enthousiasme pour les coutumes du Têt vietnamien et ont déclaré que ce programme intéressant et enrichissant les aidaient à mieux comprendre le Vietnam et ses habitants. -VNA