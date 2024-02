Photo: Malaymail

Kuala Lumpur (VNA) – L'exposition et conférence internationale sur les technologies vertes et les produits écologiques de Malaisie (IGEM) 2024 cible 4,8 milliards de ringgits (1 milliard de dollars) de prospects, 480 exposants et 48.000 visiteurs de plus de 48 pays, selon le ministre malaisien des Ressources naturelles et Durabilité environnementale, Nik Nazmi Nik Ahmad.L'IGEM 2024, qui fêtera cette année son 15e anniversaire, s'articulera autour de cinq sous-thèmes, à savoir, l’autonomisation des villes, l’électrification de la mobilité, la décarbonations des énergies, l’accélération de la circularité et la protection de la biodiversité, a précisé le ministre.Sur le thème « Course vers zéro émission nette : leadership régional pour l'urgence climatique », l'IGEM 2024 se tiendra à Kuala Lumpur du 9 au 11 octobre prochain.L'événement comportera pour la première fois une zone de transition énergétique centrale en Asie (CETA), qui présentera des pavillons de l'innovation, et une autre première sera la future exposition multi-sites sur la mobilité électrique partagée, autonome et connectée."En plus de cela, nous organiserons également pour la première fois une vitrine de l'économie circulaire, qui rassemblera des leaders clés dans les pratiques, technologies et entreprises innovantes", a ajouté le ministre Nik Nazmi Nik Ahmad. -VNA