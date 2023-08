La vieille ville de Hoi An.



Quang Nam (VNA) - La ville de Hoi An, dans la province centrale de Quang Nam, a été nommée parmi les 9 meilleures destinations balnéaires au monde par le journal South China Morning Post (SCMP) basé à Hong Kong.

La liste des plus belles villes votées par ce journal comprend Rio de Janeiro (Brésil), Mumbai (Inde), Brighton (Royaume-Uni), Barcelone (Espagne), Hoi An (Vietnam), Sydney (Australie), Miami (USA), Sanya (Chine), Athènes (Grèce). Dans cette liste, Hoi An s'est classé 5e.

Selon le SCMP, sillonnée de canaux, Hoi An est une ville photogénique sur la côte du Centre du Vietnam. Un mélange architectural de maisons chinoises en bois, de bâtiments coloniaux français, de temples ornés et du pont couvert japonais a aidé la vieille ville à obtenir le statut de patrimoine mondial de l'UNESCO en 1999.

Auparavant, Hoi An était l'un des ports de commerce les plus actifs d'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, il s'agit d'une destination touristique attrayante. La nuit, des lanternes illuminent la vieille ville , créant l'illusion pour les visiteurs d'être plongés dans un conte de fées.

En plus des hôtels situés en centre-ville, de nombreux touristes optent pour des villégiatures balnéaires. La plage d'An Bàng, avec son sable blanc et son eau bleue cristalline, a propulsé cet endroit sur la liste des 100 plus belles plages du monde, selon CNN. -VNA