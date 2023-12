Hanoi (VNA) - Pendant plus de deux ans de mise en œuvre du Programme national cible de développement socio-économique dans les zones de minorités ethniques, la vie des habitants issus des ethnies minoritaires s'est considérablement améliorée avec le taux de ménages pauvres en baisse.

La vie des habitants issus des ethnies minoritaires s'est considérablement améliorée avec le taux de ménages pauvres en baisse. Photo : VNA

La province de Soc Trang (Sud) est une province comptant un grand nombre de minorités ethniques, parmi lesquelles les Khmers représentent plus de 31 % de la population de la province.

La province compte 63 communes, quartiers et bourgs appartenant à des zones de minorités ethniques, ainsi que 128 hameaux en difficultés particulières. À ce jour, plus de 161 milliards de dong dans le total de 384,5 milliards de dong du plan annuel, ont été décaissés au Programme cible national de développement socio-économique dans les zones de minorités ethniques, soit 41,87 % du plan.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, les localités ayant un bon nombre de minorités ethniques telles que les chefs-lieux de Vinh Chau, Tran De, Chau Thanh et My Tu ont construit un total de 85 routes de circulation et ponts de circulation ruraux, des maisons communautaires et un réseau de marchés ; 4 projets d'approvisionnement en eau centralisés et réalisé l’entretien de 31 projets d'infrastructures; la construction supplémentaire et la modernisation des installations, des équipements et du matériel pédagogique pour 3 internats de minorités ethniques ; l’aide de changement d'emploi pour 423 ménages...

Les responsables du Comité des minorités ethniques de la province de Soc Trang ont déclaré qu'en plus de deux ans de mise en œuvre du programme national ciblé pour le développement socio-économique dans les zones de minorités ethniques, la vie de la population s'est considérablement améliorée.

En particulier dans le district de My Tu, au cours de la période 2021-2023, cette localité s'est vu attribuer un capital de plus de 37,5 milliards de dongs pour mettre en œuvre le programme.

Photo : VNA

Grâce à cette source de capitaux, le district a aidé 10 ménages des habitants ethniques, fourni une aide en eau potable à 47 ménages et achevé la construction de 4 projets de transport rural.

Le district met en œuvre la construction et l'entretien de 5 projets d'infrastructures nécessaires, aidant 48 ménages à changer de métier, fournissant un approvisionnement en eau domestique à 11 ménages et approuvant un soutien pour un terrain résidentiel pour un ménage et un logement pour 120 ménages.

Selon M. Lam Van Man, secrétaire du Comité provincial du Parti de Soc Trang, grâce au programme de réduction de la pauvreté, notamment le développement socio-économique des zones de minorités ethniques à partir de 2021, les enfants des minorités ethniques, les ménages pauvres et difficiles ont reçu une formation professionnelle et ont trouvé des emplois.

D'ici fin 2023, on estime que l'ensemble de la province aura réduit de 13.929 ménages pauvres (équivalent à une réduction de 4,19%), passant de 22 409 ménages (équivalent à 6,73%) au début du mandat à 8 480 ménages (équivalent à 2,54% d'ici la fin de l'année 2023). fin 2023). ; dans lequel le nombre de ménages khmers pauvres a diminué en moyenne de 3 à 4 % par an, atteignant 100 % de l'objectif de la résolution.

Au cours de la période 2021-2023, la province se concentrera sur la priorité à la formation professionnelle pour 45.710 personnes, augmentant le taux de travailleurs formés à 63% d'ici 2023, soit une augmentation de 2,62% par rapport à 2020, atteignant 96,92% de l'objectif. Dont, le taux de travailleurs formés titulaires de diplômes et certificats a atteint 29%, soit une hausse de 1,53% par rapport à 2020, atteignant 96,67% de l'objectif de la Résolution... - VNA