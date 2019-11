Can Tho (VNA) – Le 11 novembre dans la ville de Can Tho (delta du Mékong), l’Université Tay Do a collaboré avec l'Institut national de nutrition du ministère de la Santé pour organiser un séminaire international sur le développement des ressources humaines et la nutrition clinique pratique.

Ce séminaire est une occasion pour les scientifiques nationaux et étrangers de partager les derniers résultats de recherche sur la nutrition des experts vietnamiens, américains et japonais, afin de proposer des méthodes pour améliorer la situation nutritionnelle, la qualité de vie et la longévité des Vietnamiens.

Le professeur Vo Khac Thuong, vice-recteur de l’Université Tay Do, a déclaré qu’en 2020, l’Université Tay Do ouvrirait une discipline en nutrition, contribuant ainsi à la formation des ressources humaines en nutrition dans le delta du Mékong en particulier et du pays en général.

Le consulat général du Japon à Ho Chi Minh-Ville, Kawaue Junichi, a hautement apprécié l'importance de ce séminaire qui a fourni des connaissances actualisées et utiles dans le domaine de la nutrition. -VNA