Le scénario des cérémonies d'ouverture et de clôture des SEA Games 31 est en cours de finalisation. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La cérémonie préliminaire et la répétition générale de la cérémonie d'ouverture des 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31) auront lieu respectivement les 2 et 10 mai au stade de My Dinh à Hanoï, selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Les cérémonies d'ouverture et de clôture se tiendront le 12 et 23 mai au stade de My Dinh.

Tran Thi Van Anh, directrice adjointe du Service de la Culture et des Sports de Hanoï, a déclaré que les scénarios des cérémonies d'ouverture et de clôture étaient en cours de finalisation.

Les SEA Games 31 sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte" se dérouleront du 5 au 23 mai 2022 à Hanoï et Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang. C'est la deuxième fois que la capitale vietnamienne accueille les SEA Games depuis 2003.

Les SEA Games 31 comprendront plus de 40 sports et 526 événements auxquels participeront quelque 10.000 athlètes et officiels des 11 pays d'Asie du Sud-Est.

L'événement biennal était initialement prévu pour fin 2021 mais retardé en raison de l'impact de la pandémie. -VNA