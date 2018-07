Son La, 23 juillet (VNA) – Le ministère de l’Education et de la Formation a pointé lundi 23 juillet du doigt les infractions liées au concours de fin d’études secondaires à Son La (Nord), alors que le scandale au baccalauréat a éclaboussé le Service de l’éducation et de la formation de la province de Hà Giang.

Mai Van Trinh, chef de l’Autorité d’examen et de gestion de la qualité relevant du ministère de l’Education et de la Formation. Photo : VNA

Les infractions commises dans le processus de notation et de dépôt d’examens de fin d’études secondaires au conseil d’examen de la province de Son La sont extrêmement graves, a indiqué un groupe de travail créé par le ministre de l’Education et de la Formation, Phung Xuân Nha pour vérifier les notes anormalement élevées de nombreux candidats locaux.



À Son La, les notes moyennes pour les mathématiques et la physique étaient de 3,43 et de 4,03, notes inférieures à la moyenne nationale de 4,88 et de 4,96, respectivement. Mais 30 candidats ont obtenu neuf points et plus pour l’épreuve de mathématiques, et 13 autres ont obtenu neuf points sur 10 ou plus pour celle de physique.



Les infractions comprennent la copie non autorisée des données des tests numérisés en mode image sur un CD, le déplacement non autorisé des données hors du lieu de conservation des examens, la gestion relâchée de la notation des tests, de la conservation des urnes de concours et des ordinateurs destinés à la notation des tests.



Au moins, cinq personnes ont été mises en cause dans cette affaire, à savoir quatre membres du Service de l’éducation et de la formation de la province de Son La et un proviseur adjoint de l’école secondaire Tô Hiêu, dans cette localité.



Le groupe de travail a pris des mesures appropriées conformément à la réglementation du concours, a déclaré Mai Van Trinh, chef de l’Autorité d’examen et de gestion de la qualité relevant du ministère de l’Education et de la Formation.



Le même jour, l’agence de police d’enquête de la Police de la province de Hà Giang a décidé d’introduire une instance à l’encontre d’un deuxième cadre du Service provincial de l’éducation et de la formation de la province de Hà Giang pour son rôle présumé dans cette affaire de tricherie au baccalauréat.



Nguyên Thanh Hoài, né en 1969 dans le district de Vi Xuyên et domicilé dans le quartier de Minh Khai, ville de Hà Giang, chef du bureau d’examen et de gestion de la qualité a été arrêté et placé en détention provisoire pour usage abusif de ses pouvoirs dans l’exercice d’une fonction publique.



Il est soupçonné d’avoir remis la clé du lieu de conservation des examens déjà notés au chef adjoint dudit bureau, Vu Trong Luong, arrêté le 20 juillet pour usage abusif de ses pouvoirs pour intervenir sur les résultats des candidats locaux au concours de fin d’études secondaires à Hà Giang.



En 2018, le ministère de l’Education et de la Formation a resserré la sécurité du concours en scellant des sacs de feuilles de réponses avec les signatures des superviseurs et des représentants des universités. Après Hà Giang et Son La, aucune anomalie n’a été signalée jusqu’à présent dans d’autres localités. – VNA