Hanoi (VNA) - Après 120 ans de développement depuis que les Français ont marqué le premier pas sur le mont Fansipan en 1903, aujourd'hui la station balnéaire de Sa Pa dans la province montagneuse de Lao Cai est devenue une zone touristique nationale, continuellement dans le top 10 des destinations les plus populaires du pays et dans le top 28 destinations les plus attrayantes au monde.

2023 est une année très importante dans le développement de Sa Pa, marquant le 120e anniversaire de la fondation du site touristique attractif.

Les autorités locales ont élaboré un plan axé sur l'embellissement urbain, la rénovation des trottoirs et la gestion des goulots d'étranglement, notamment en matière de circulation et d'assainissement environnemental.

Pour affirmer la marque touristique Sa Pa - Lao Cai et développer la station balnéaire de manière durable, la province de Lao Cai a décidé de célébrer les 120 ans du tourisme de Sa Pa avec plus de 20 événements et activités passionnants programmés du deuxième trimestre à fin 2023.

Hoang Thi Vuong, cheffe de la Division de la Culture et de l’Information, chef-lieu de Sa Pa, a souligné que depuis le début de cette année, le chef-lieu de Sa Pa s'est bien préparé pour une série d'événements pour célébrer son 120e anniversaire de fondation. Nous avons organisé avec succès 14 événements et la période jusqu'en septembre prochain sera la période de pointe, avec une multitude d'activités spéciales à organiser.

Située au nord-ouest du pays, Sa Pa est une petite ville montagneuse de la province de Lao Cai, à 315 km de Hanoï. La ville est dotée de merveilleuses ressources en termes de paysage et de climat.

Lindia, touriste polonais,a exprimé que la nature ici est extraordinaire et verdoyante, beaucoup de montagnes. Ici, il y a une combinaison de beaucoup de couleurs, les couleurs des montagnes et des gens d'ici. C'est une expérience mémorable.

Marcel Kwasniak, guide touristique polonais, a déclaré que Sa Pa est une destination merveilleure. ''J'y suis allé plusieurs fois. Je suis un guide touristique polonais et aujourd'hui, j'ai amené mon groupe d'amis ici. Les Polonais aiment beaucoup cet endroit, et c'est aussi une destination touristique assez populaire dans mon pays'', a-t-il dit.

Avec des avantages dans des paysages naturels majestueux et des ressources touristiques, Sa Pa est important dans le développement du tourisme en tant que zone touristique nationale riche en identité et atteignant progressivement des niveaux internationaux.

Il a accueilli 200.000 visiteurs en 2003, 800.000 en 2013 et d'ici 2023, le nombre de visiteurs devrait atteindre 3,5 millions, soit près de 60 % des visiteurs de la province de Lao Cai.- VNA