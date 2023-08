Hanoï (VNA) - Le 24 août, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé la réunion thématique d'août 2023 du gouvernement sur la préparation de lois.La réunion était consacrée aux projets de loi sur la capitale (modifiée), la sécurité routière, le transport routier, l’industrie de la défense, la sécurité et la mobilisation industrielle.Lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a indiqué que depuis le début du mandat, le gouvernement avait organisé 19 réunions thématiques sur la préparation de lois, soumis à l'Assemblée nationale pour approbation 35 projets de loi, d’ordonnance et de résolution. Il a ajouté que le gouvernement et le Premier ministre avaient promulgué plus de 400 documents juridiques.Ce travail a contribué à éliminer les difficultés et les obstacles et à mobiliser des ressources pour un développement rapide et durable, selon le chef du gouvernement Concernant les projets de loi abordés lors de cette réunion, Pham Minh Chinh a demandé aux participants de se concentrer sur la recherche de mesures pour résoudre les difficultés actuelles, diminuer les procédures administratives, améliorer la collaboration entre les organes compétents…Le Premier ministre a souligné qu'il s'agissait de contenus importants qui devaient être mis en œuvre de toute urgence, demandant aux délégués de se concentrer sur les questions qui recevaient des opinions différentes, pour garantir le progrès et la qualité de la réunion.-VNA