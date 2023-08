Hung Yen vise à ce que l'économie numérique représente 20% de son Produit intérieur brut régional (PIBR). Photo: VNA



Hung Yen (VNA) - La province de Hung Yen dans le delta du fleuve Rouge a accéléré son processus de transition numérique, en construisant une autorité électronique et une ville intelligente associée à la réforme des procédures administratives pour améliorer la qualité de ses services destinés aux résidents et aux entreprises.



En juin 2021, le comité du Parti de la province a publié la Résolution n° 06-NQ/TU sur le programme de transition numérique pour la période 2021-2025 et vision pour 2030, où elle s'est fixée pour objectif de se classer parmi les 20 premières villes et provinces du pays en matière de transition numérique.



Bui Xuan Sy, directeur du service de l'Information et des Communications de la province, a déclaré que deux ans après la mise en œuvre du projet de transition numérique, la construction d'institutions en la matière a été réalisée de manière opportune et relativement complète.



L'économie numérique a de plus en plus contribué au développement économique de la province. Un grand nombre d'objectifs sur l'autorité numérique, l'économie numérique et la société numérique dans le projet ont été atteints voire ont dépassé les objectifs fixés.



Désormais, 100% des agences et des unités disposent d'un réseau local, d'une connexion Internet haut débit et d'une ligne de transmission de données. La province a construit une plate-forme de commerce électronique à l'adresse http://ecomhungyen.vn. La province compte plus de 10.000 entreprises, coopératives et ménages d'affaires participant à cette plateforme, avec plus de 180.000 produits et près de 11 millions de transactions par an.



En ce qui concerne la mise en œuvre du projet de développement d'applications de données démographiques, d'identification et d'authentification électroniques au service de la transformation numérique nationale pour 2022-2025 et vision pour 2030 (projet 06), la province a achevé en avril dernier la construction d'un entrepôt de données électroniques. Elle a également achevé la mise en place des 25 services publics essentiels du projet 06.



Selon l'évaluation du ministère de l'Information et de la Communication, Hung Yen a progressé de deux places dans le classement de l'indice de transformation numérique (DTI) par rapport à 2021, se classant 33e parmi les 63 villes et provinces du pays.

Des citoyens effectuent les procédures d'obtention de la carte d'identité à puce dans la commune de Hung Cuong, ville de Hung Yen. Photo baohungyen.vn



La province vise à ce que l'économie numérique représente 20% de son Produit intérieur brut régional (PIBR), que la part de l'économie numérique dans chaque industrie ou domaine atteigne au moins 10%, que la productivité annuelle du travail augmente de 7%. La province s'efforcera également d'avoir 500 entreprises numériques. Ses infrastructures du réseau haut débit en fibre optique devraient couvrir 100% des communes, quartiers et chefs-lieux ainsi que plus de 80% des foyers. 90% des gens utiliseront des smartphones et le taux de la population disposant de comptes de paiement électronique sera supérieur à 50%...



Pour atteindre ces objectifs ambitieux, la province continuera d'ordonner aux départements, secteurs et localités de se mettre à niveau pour s'assurer que 100% des services publics éligibles soient fournis en ligne.



Ils doivent préparer activement des plans, organiser la sensibilisation et guider les citoyens et les entreprises pour qu'ils utilisent les services administratifs publics en ligne, communiquent avec les agences de l'État en ligne, limitent la réception et le traitement des documents papier. Ils doivent renforcer les activités de formation, améliorer la capacité et la qualité du personnel chargé de la transition numérique... -VNA