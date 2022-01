Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Sur la base d’une large couverture vaccinale et une réponse efficace des localités au coronavirus, le ministère de l’Education et de la Formation a demandé de rouvrir des écoles.

C'est le moment de rouvrir des écoles en toute sécurité, conformément à la résolution n°128/NQ-CP du gouvernement sur l’adaptation sûre et flexible et le contrôle efficace du COVID-19, a déclaré le ministre de l’Education et de la Formation Nguyen Kim Son, lors du séminaire en ligne tenue le 19 janvier.

Le ministre a demandé aux localités de dresser des plans de réouverture appropriés et efficaces et s’adaptant à la nouvelle normalité.

Selon les statistiques du ministère de l’Education et de la Formation, au 18 janvier, l’enseignement direct est appliqué dans 14 villes et provinces ; l’enseignement en ligne et via la télévision, dans 19 villes et provinces. Les 30 autres localités maintiennent tous les trois méthodes d’enseignement.

Le ministre de l’Education et de la Formation Nguyen Kim Son, lors du séminaire tenu le 19 janvier. Photo: VNA

Au 15 janvier 2022, plus de 90% des élèves de 12 à 17 ans ont reçu la première dose de vaccin et 72, 24% ont reçu la deuxième. Chez les fonctionnaires, enseignants des écoles, les taux de personnes ayant reçu la deuxième et la troisième doses étaient respectivement de 82 % et de 28,2 %. -VNA