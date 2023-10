Le président de l'Association d'amitié Laos-Vietnam, Boviengkham Vongdara, a décerné la Médaille de l'amitié de l'État du Laos à des individus. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - L'Association d'amitié Vietnam-Laos a tenu son 5e Congrès national pour la période 2023-2028 à Hanoï le lundi 9 octobre, réunissant 150 délégués représentant les différentes villes, provinces et antennes de l'association.Lors de cette réunion, le vice-président permanent de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, également président du groupe parlementaire d'amitié Vietnam-Laos, a apprécié les activités passionnantes, régulières et concrètes menées par l'Association d'amitié Vietnam-Laos. Il a souligné que ces dernières années, les liens d'amitié traditionnelle entre le Vietnam et le Laos s'étaient renforcées continuellement, devenant des relations d'amitié grandiose, de solidarité particulière et de coopération intégrale.Tran Thanh Man a également salué les importantes contributions de l'Association d'amitié Vietnam-Laos au développement de l'amitié traditionnelle entre les deux pays. Il a proposé que, pendant son nouveau mandat, l'association continuerait de bien comprendre la politique étrangère et les accords de haut niveau des deux Partis et des deux États du Vietnam et du Laos. Il l'a également encouragée à sensibiliser davantage la population, en particulier les jeunes générations sur les relations spéciales entre les deux pays.Il a suggéré que les antennes de l'association, en particulier celles situées dans les provinces frontalières, renforcent davantage l'amitié et la coopération entre les deux parties. Il a également recommandé d'organiser plus d'activités d'échanges culturels et de rencontres entre jeunes générations ainsi que de mettre l'accent sur la formation des ressources humaines.Selon le rapport de travail du 4e mandat de l'Association d'amitié Vietnam-Laos, plusieurs événements importants dans les relations Vietnam-Laos ont eu lieu au cours du dernier mandat, notamment les 55e et 60e anniversaires de leurs relations diplomatiques et les 40e et 45e de la signature du Traité d'amitié et de coopération. Les années 2017 et 2022 ont été désignées par les deux pays comme des années de solidarité et d'amitié Vietnam-Laos et Laos-Vietnam.Le Congrès a élu le comité exécutif de l'Association pour le mandat 2023 - 2028, composé de 73 membres. Nguyen Dac Vinh, président de la Commission de la culture, de l'éducation, de la jeunesse, de l'adolescence et de l'enfance de l'Assemblée nationale, a été élu président de l'Association d'amitié Vietnam-Laos pour le mandat 2023-2028.