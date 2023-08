Panorama de la rencontre entre le vice-président de l'Assemblée nationale Tran Quang Phuong et des représentants de l'Association des anciens prisonniers patriotiques de la province de Quang Ngai. Photo: Portail d'information électronique de l'Assemblée nationale

Hanoï (VNA) - Le vice-président de l'Assemblée nationale Tran Quang Phuong a rencontré le 28 août à Hanoï des représentants de l'Association des anciens prisonniers patriotiques de la province de Quang Ngai.



Tran Quang Phuong a déclaré se réjouir de rencontrer les délégués dans une atmosphère de célébration du 78e anniversaire de la Révolution d'Août 1945 et de la Fête nationale, du 30e de la création du Comité de liaison de l'Association des anciens prisonniers de Con Dao dans la province de Quang Ngai (Association des anciens prisonniers patriotiques de la province de Quang Ngai d’aujourd’hui).



Le Parti et l'État reconnaissent toujours les grandes contributions et les sacrifices héroïques des soldats révolutionnaires, dont des dizaines de milliers de soldats révolutionnaires emprisonnés, a-t-il souligné.



Le vice-président de l'Assemblée nationale a affirmé que le Parti, l'État et le peuple considéraient toujours les soins des personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution et de leurs proches comme un honneur et une responsabilité.



Selon Tran Quang Phuong, de nombreuses politiques et lois préférentielles relatives aux soldats révolutionnaires ayant été capturés et emprisonnés par les ennemis ont été promulguées et mises en œuvre. A ce jour, 9,2 millions de personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution ont bénéficié de politiques préférentiels. Plus de 4 millions de personnes ayant rendu des services méritoires ont reçu des ordres, des médailles et d'autres récompenses et titres nobles.