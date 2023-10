Délégués participant au forum. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L'Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec le Consulat général d'Indonésie et le Centre municipal de promotion du commerce et de l'investissement, a organisé le 5 octobre un forum d'affaires sur le thème "Extension de la coopération commerciale entre l'Indonésie et le Vietnam - Introduction à la 38e exposition commerciale de l'Indonésie en 2023 et découverte du marché Halal".



Selon Cao Thị Phi Vân, directrice adjointe du Centre de promotion du commerce et de l'investissement de Hô Chi Minh-Ville, ce forum était une occasion pour les entreprises des deux pays de se rencontrer, de nouer des liens commerciaux et de mieux connaître le potentiel commercial entre le Vietnam et l'Indonésie en particulier, ainsi que celui des marchés des pays musulmans en général.

Cela permettra aux entreprises de planifier l'expansion de leurs marchés et de trouver des partenaires, contribuant ainsi au renforcement des relations commerciales traditionnelles et fiables entre les deux pays, a-t-elle estimé.



Agustaviano Sofjan, consul général d'Indonésie à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que ce forum était l'une des activités marquant les 10 ans de l'établissement du partenariat stratégique entre l'Indonésie et le Vietnam.

En outre, il visait à présenter aux entreprises de Hô Chi Minh-Ville la 38e édition de l'exposition commerciale de l'Indonésie, afin d'élargir davantage les opportunités de coopération entre les deux pays, notamment avec les localités méridionales du Vietnam. -VNA