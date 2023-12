L'empereur Naruhito et l'impératrice Masako du Japon. Photo: VNA

Tokyo (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh et des dirigeants d’autres pays de l'ASEAN ont eu le 18 décembre à Tokyo une entrevue avec l'empereur Naruhito, l'impératrice Masako, le prince héritier Akishino et la princesse héritière Kiko du Japon.



Lors de son échange privé avec l'empereur et l'impératrice du Japon, le Premier ministre Pham Minh Chinh les a remerciés pour leurs bons sentiments et leur profonde attention accordés au peuple vietnamien et aux relations d'amitié et de coopération entre le Vietnam et le Japon au fil des années.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné qu’en 50 ans, les relations entre le Vietnam et le Japon s’étaient développées de manière satisfaisante et intégrale, avec une affection plus profonde, une confiance renforcée et une coopération plus tangible et plus efficace.



Il a proposé à l'empereur et à l'impératrice du Japon de soutenir le développement des relations entre le Japon et l'ASEAN ainsi qu'entre le Japon et le Vietnam, afin de contribuer au développement de chaque pays pour la paix et la prospérité de la région.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, l'empereur Naruhito et l'impératrice Masako du Japon. Photo: VNA

L'empereur Naruhito et l'impératrice Masako ont estimé que les liens historiques et les similitudes culturelles étaient des facteurs importants pour continuer à développer le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et le Japon.

Ils ont exprimé leur conviction que les activités culturelles et les échanges entre les peuples des deux pays deviendraient de plus en plus dynamiques, contribuant ainsi au renforcement de la compréhension mutuelle.



Il s'agissait de l'une des dernières activités du Premier ministre vietnamien lors de son voyage d'affaires au Japon.



Le même soir, le Premier ministre Pham Minh Chinh et la délégation l'accompagnant ont quitté Tokyo pour retourner au Vietnam, mettant ainsi fin à leur voyage d'affaires. -VNA