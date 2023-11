Remise de riz aux élèves des zones particulièrement défavorisées. Photo: Giaoducthoidai.vn

Phu Tho (VNA) - L'antenne de la Direction générale de l'État des réserves de la région de Vinh Phu a remis plus de 267 tonnes de riz aux élèves des écoles des zones extrêmement défavorisées de la province de Phu Tho, au Nord, conformément au décret n° 116/2016/ND-CP du gouvernement.



Plus précisément, au premier semestre de l'année scolaire 2023-2024, 4.465 élèves provenant de 61 écoles primaires, collèges, lycées-internats pour minorités ethniques dans la ville de Viet Tri et de 7 districts : Tan Son, Thanh Son, Yen Lap, Thanh Thuy, Cam Khe, Doan Hung, Ha Hoa bénéficient de soutien de riz, pour un volume total de 267 tonnes.



Selon le décret 116/2016/ND-CP du gouvernement, les élèves bénéficiaires reçoivent chacun 15 kg de riz chaque mois pendant pas plus de 9 mois/an, en plus d'une aide financière pour la nourriture et le logement.



Pour mettre en œuvre efficacement cette politique, au début de l'année scolaire, le Service de l'Éducation et de la Formation de la province de Phu Tho s'est coordonné avec le Service des Finances, les localités et les unités concernées pour diriger, guider et sensibiliser sur la mise en œuvre de cette politique.



La politique de soutien au riz pour les élèves, conformément au décret n° 116/2016/ND-CP du gouvernement, est mise en œuvre rapidement et efficacement depuis de nombreuses années, créant des conditions favorables aux enfants des familles démunies vivant dans des zones reculées et lointaines à aller à l'école. -VNA