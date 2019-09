La cérémonie de remise des bourses Vallet a eu lieu le 3 septembre dans la ville de Da Lat, province de Lâm Dông. Photo: VNA

Lâm Dông (VNA) - L’Association "Rencontres du Vietnam" a remis 179 bourses Vallet totalisant plus de 2 milliards de dôngs (environ 86.000 dollars) à des élèves et étudiants brillants dans leurs études dans les Hauts Plateaux du Centre et les provinces centrales de Ninh Thuân et Khanh Hoa.

Une cérémonie de remise des bourses a eu lieu le 3 septembre dans la ville de Da Lat, province de Lâm Dông (Hauts Plateaux du Centre).

En 2001, lors de la conférence scientifique "Rencontres du Vietnam", le Fonds de bourse d'études Odon Vallet avait été fondé, initié par le professeur de physique Trân Thanh Vân. Le professeur Odon Vallet, Docteur en droit de l'Université française de la Sorbonne, avait réservé une partie de sa fortune, héritée des ses parents, à ce fonds pour soutenir les excellents élèves et étudiants vietnamiens.

En 19 ans, plus de 36.000 bourses d'études d’une valeur totale de plus de 300 milliards de dôngs (près de 13 millions de dollars) ont été attribuées à des étudiants brillants du Vietnam. -VNA