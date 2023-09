Développement de l' écotourisme en association avec la conservation de la biodiversité. Photo: tuyengiao.vn

Lam Dong (VNA) - Un séminaire sur le développement de l'écotourisme en association avec la conservation de la biodiversité s'est tenu le 26 septembre dans la province de Lam Dong (Hauts Plateaux du Centre).



L'événement a été organisé conjointement par l'Agence américaine pour le développement international (USAID), le Comité de gestion des projets forestiers du Département de la protection des forêts du ministère de l'Agriculture et du Développement rural et le Fonds mondial pour la nature (WWF).



Le directeur adjoint du Département de la protection des forêts, Trieu Van Luc, a déclaré qu'avec un total de plus de 14,7 millions d'hectares couvrant 42,2% des espaces naturels du Vietnam, les écosystèmes forestiers contribuaient grandement à l'économie nationale et aux moyens de subsistance des habitants locaux.

Séminaire sur le développement de l'écotourisme en association avec la conservation de la biodiversité . Photo: VGP



Il a indiqué qu'environ 25 millions de personnes dépendaient des forêts pour gagner leur vie, principalement des communautés ethniques minoritaires. Il s’agit là d’un grand potentiel de développement des valeurs polyvalentes de l’écosystème forestier, a-t-il ajouté.



Avec le soutien des organisations internationales et non gouvernementales, le gouvernement vietnamien a accordé une attention particulière et alloué des ressources pour protéger les forêts et promouvoir la conservation de la biodiversité face aux défis et risques, a-t-il affirmé.



De nombreuses activités touristiques et visites de forêts et parcs nationaux ont été organisées, contribuant à créer des moyens de subsistance et à améliorer la vie des populations locales, a-t-il déclaré.



Selon John Kiely Beebe Harris de l'USAID au Vietnam, l'écotourisme a le potentiel de générer des revenus pour les réserves forestières et de promouvoir les efforts de conservation de la biodiversité, tout en fournissant une source de revenus aux communautés locales.



Il a souligné l'importance de développer davantage l'écotourisme au Vietnam, affirmant que cette démarche bénéficierait aux communautés locales et favoriserait le développement durable des parcs nationaux et des réserves naturelles.



L'écotourisme vise à protéger la nature, la culture et l'avenir, a-t-il souligné.



Selon Nguyen Van Hoang de l'Université Nguyen Tat Thanh, l'écotourisme comprend la conservation, le développement économique local et l'éducation à l'environnement. Le principe est de minimiser les impacts sur l'environnement, de sensibiliser le public à l'environnement et d'apporter de véritables expériences aux touristes.



Le Vietnam compte actuellement 167 forêts à usage spécial, dont 34 parcs nationaux, 56 réserves naturelles, 14 zones de conservation d'espèces/habitats, 54 zones de protection du paysage et des forêts pour la recherche et l'expérimentation scientifiques appartenant à neuf unités scientifiques.



Les délégués ont déclaré que le Vietnam devrait avoir des politiques, des stratégies et des approches plus appropriées pour promouvoir la diversification des formes de services écosystémiques forestiers. –VNA