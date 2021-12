"Acculturation, le fondement du redressement et du développement durable de l’économie" tel est le thème du forum national sur «La culture et l’entreprise» 2021 organisé le 5 décembre .

Le lycée des minorités ethniques de Lang Son abrite une école et un internat pour ses plus de 600 élèves, dont 98% sont issus de minorités ethniques, essentiellement des Tày et des Nùng.