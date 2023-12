Hanoi (VNA) - Avec un littoral de plus de 130 km, la province de Quang Ngai (Centre) est une terre aux valeurs insulaires et culturelles uniques, ce qui représente un grand potentiel et un avantage pour la localité de promouvoir le tourisme et d’en faire progressivement un secteur économique de pointe.

Le géoparc de Ly Son recèle un trésor de vestiges archéologiques et de paysages remarquables. Photo: VNA

Il s’agit du seul festival associé à la naissance et aux activités de la Flottille de Hoàng Sa et à l’histoire de la souveraineté territoriale du Vietnam en Mer Orientale. L’événement vise à rendre hommage aux soldats qui ont sacrifié leur vie au fil des siècles pour défendre les archipels de Hoàng Sa (Paracels) et Truong Sa (Spratleys). Quand on parle de Quang Ngai, on pense immédiatement à Ly Son. L’île sacrée située au milieu de la Mer Orientale est non seulement connue sous le nom de «royaume de l’ail», mais abrite également un système diversifié et unique de patrimoine culturel matériel et immatériel.L’île d’environ 10 km² est considérée comme un lieu où la quintessence de grandes cultures telles que Chàm, Sa Huynh et Dai Viêt convergent et se croisent avec un système de six vestiges nationaux, deux sites nationaux du patrimoine culturel immatériel et 19 sites de niveau provincial et de nombreux sites archéologiques et architecturaux religieux imprégnés d’identité culturelle marine.Selon le Dr Nguyên Dang Vu, ancien directeur du Département provincial de la culture, des sports et du tourisme, la diversité et le caractère unique des systèmes culturels matériels et immatériels ont créé un flux historique et culturel sur l’île, qui semble rester intact. En particulier, «Lê khao lê thê linh Hoàng Sa» (Cérémonie de commémoration des soldats de la Flottille de Hoàng Sa) – un patrimoine culturel immatériel national – est un festival unique sur l’île de Ly Son qu’on ne trouve nulle part ailleurs.Il s’agit du seul festival associé à la naissance et aux activités de la Flottille de Hoàng Sa et à l’histoire de la souveraineté territoriale du Vietnam en Mer Orientale. L’événement vise à rendre hommage aux soldats qui ont sacrifié leur vie au fil des siècles pour défendre les archipels de Hoàng Sa (Paracels) et Truong Sa (Spratleys).

«Lê khao lê thê linh Hoàng Sa» (Cérémonie de commémoration des soldats de la Flottille de Hoàng Sa). Photo: VNA

La province a déterminé que les ressources insulaires et la culture de Sa Huynh sont les valeurs fondamentales de la marque touristique de Quang Ngai. Grâce à son potentiel et ses avantages, Ly Son est devenue une destination préférée de nombreux touristes nationaux et étrangers.La province a déterminé que les ressources insulaires et la culture de Sa Huynh sont les valeurs fondamentales de la marque touristique de Quang Ngai.

Selon le président du Comité populaire provincial, Dang Van Minh, ces dernières années, le tourisme insulaire est devenu le principal type de tourisme dans la stratégie de développement touristique de Quang Ngai, contribuant à la promotion des ressources économiques marines et de la culture maritime unique des communautés côtières.



La province a signé des accords de coopération avec d’autres localités de la région et signé un accord de coopération pour le développement touristique pour la période 2020-2025 entre Hanoi, Hô Chi Minh-Ville et la Région économique clé du Centre, créant ainsi des opportunités pour les entreprises de se connecter, d’enquêter et créer des produits pour stimuler le tourisme.



Quang Ngai a également identifié le développement du tourisme comme l’une des tâches clés du mandat 2021-2025. Le Comité provincial du Parti a publié la résolution n°05 sur la promotion du développement du tourisme pour en faire progressivement un secteur économique de pointe. Le Comité populaire provincial a promulgué des plans pour développer un tourisme caractérisé par le professionnalisme, la modernité, la qualité et la durabilité, afin de devenir l’une des destinations attractives de la région côtière méridionale du Centreet créer une marque sur la carte touristique du pays.



En outre, la province s’efforce d’attirer des investissements pour développer la région de Dung Quât-Ly Son en un centre touristique insulaire national. Elle entend également développer la plage de My Khê en zone touristique nationale et préserver les valeurs culturelles uniques de la culture de Sa Huynh, remontant à 2.500 à 3.000 ans, afin de constituer un dossier à soumettre à l’UNESCO pour sa reconnaissance comme patrimoine culturel mondial. – VNA