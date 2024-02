Le livre «Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng» (Edifier un Parti et un système politique transparents et solides, contribuant à la mise en œuvre réussie de la Résolution du 13e Congrès national du Parti). Photo: nhandan.vn



Hanoï (VNA) - Le 2 février, la Maison d'édition politique nationale «Sự thật» (Vérité) a annoncé la publication de deux livres du secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong.



Il s’agit de «Biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững» (Transformation des défis en opportunités, détermination à créer des percées pour un développement rapide et durable du pays) et «Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng» (Edifier un Parti et un système politique transparents et solides, contribuant à la mise en œuvre réussie de la Résolution du 13e Congrès national du Parti).



Ces deux ouvrages comprennent des discours, articles, lettres, télégrammes marquants du secrétaire général Nguyen Phu Trong de 2021 à 2023 sur la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti. Ils démontrent le leadership intégral et stratégique du leader du Parti sur les questions importantes du pays.



La maison d'édition politique nationale «Sự thật» (Vérité) publie également des versions électroniques de ces deux livres sur le site https://sachquocgia.vn./.-VNA