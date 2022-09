Cérémonie de rentrée des classes au Centre d’enseignement de la langue vietnamienne de Budapest. Photo: VNA

Budapest (VNA) – Le Centre d’enseignement de la langue vietnamienne de Budapest a récemment organisé la cérémonie de rentrée des classes pour l’année scolaire 2022-2023.

L’ambassadrice du Vietnam en Hongrie Nguyen Thi Bich Thao a apprécié les contributions du Centre à la promotion de l’enseignement et de l’apprentissage du vietnamien dans ce pays depuis plus de 10 ans. Avec une seule classe de quelques élèves à ses débuts, le Centre comprend actuellement deux antennes dans les centres commerciaux Asie et Thang Long et des classes en lignes attirant des centaines d’élèves.

L’ambassade du Vietnam continuera de soutenir la promotion de la langue et de la culture vietnamiennes au sein de la communauté vietnamienne de Hongrie, a-t-elle souligné.

Remise de certificats à des enseignants. Photo: VNA

À cette occasion, l’ambassadrice Nguyen Thi Bich Thao a remis des certificats aux enseignants du Centre ayant achevé les cours de formation sur l’enseignement du vietnamien organisés par les ministères vietnamiens des Affaires étrangères, de l’Education et de la Formation. -VNA