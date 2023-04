Phu Tho (VNA) - Dans le cadre de la Fête des rois fondateurs Hung 2023, un Forum sur le thème "Valoriser la culture et le patrimoine dans le développement durable du tourisme " a eu lieu samedi 22 avril dans la ville de Viet Tri, province septentrionale de Phu Tho.Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hoang Dao Cuong, a souligné qu’il s’agissait d’un forum scientifique où des dirigeants, décideurs politiques, érudits, entrepreneurs et ONG ont pu discuter du rôle du patrimoine culturel dans le développement du tourisme associé au développement durable.Les délégués vietnamiens et étrangers ont discuté de l'élaboration d'une stratégie de positionnement de marque locale sur la carte touristique nationale et internationale ; des mesures d'attraction des touristes en liaison avec l'exploitation et la préservation du patrimoine culturel matériel et immatériel ; la création d’un avantage concurrentiel pour la localité, etc.