Vue générale du colloque. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Des experts ont discuté des mesures visant à promouvoir la coopération dans le commerce et l’investissement entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge dans l’ère numérique, lors d’un colloque tenu mercredi 20 septembre à Hô Chi Minh-Ville.



Le colloque revêtait une grande importance pour les trois pays en particulier et pour le développement économique de la région et du monde en général, a déclaré Phan Chi Hiêu, président de l'Académie vietnamienne des sciences sociales.



Les expériences et pratiques marquantes des trois pays ainsi que les arguments scientifiques, les solutions et les recommandations politiques constitueront des références utiles pour le Vietnam ainsi que pour le Laos et le Cambodge dans la promotion du développement de coopération dans le commerce et les investissements adaptables au contexte économique numérique actuel.



Sonethanou Thammavong, président de l'Institut national lao des sciences économiques et sociales, a déclaré que le colloque avait un sujet très importante (coopération dans le commerce et l’investissement entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge dans l’ère numérique) montrant ainsi que les pays étaient prêts ensemble à construire des infrastructures socio-économiques orientées vers la transformation numérique.

Le Laos souhaite échanger et partager des expériences avec des experts du Vietnam et du Cambodge pour apprendre des expériences et des résultats obtenus afin de les appliquer et de conseiller les dirigeants lao dans les activités concernées, a déclaré Sonethanou Thammavong.



Quant à lui, Sok Touch, président de l'Académie royale du Cambodge, a déclaré que l'organisation d'activités commerciales et d'investissement dans le contexte actuel de transformation numérique contribuerait à une coopération plus étroite entre les trois pays.

Selon Sok Touch, la coopération économique entre les trois pays, notamment dans le domaine de l'économie numérique, contribue à promouvoir le développement de chaque pays.



Afin de promouvoir le développement économique numérique dans les temps à venir, les scientifiques des trois pays ont affirmé que le Vietnam, le Laos et le Cambodge devraient construire et perfectionner l'environnement institutionnel et juridique pour répondre aux exigences de la période d'intégration, investir dans dans la construction d'infrastructures matérielles et immatérielles pour la transformation numérique et le développement de l'économie numérique nationale. -VNA