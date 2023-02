Vue de Hanoï. Photo: congthuong.vn



Hanoï (VNA) – Le gouvernement a publié un programme d’action pour mettre en œuvre la résolution n° 15-NQ/TW du Bureau politique sur les orientations et les tâches pour développer la capitale Hanoï jusqu'en 2030, avec vision à l'horizon 2045.



Selon le plan d'action du gouvernement publié le 7 février, la ville s'efforcera d'atteindre les objectifs et cibles énoncés dans la résolution.



D'ici 2030, la capitale devra être une ville moderne, devenir un pôle et le moteur de développement de la région du delta du fleuve Rouge, de la région économique clé du Nord, de la région-capitale et de l'ensemble du pays. Elle devra mener une intégration internationale large et profonde, avoir une compétitivité élevée, afin d’atteindre le même niveau que les capitales des pays développés de la région.



Son taux de croissance annuel moyen au cours de la période 2021-2025 sera d'environ 7,5% - 8,0%, de 8,0 - 8,5% au cours de la période 2026-2030, le revenu par habitant de 8.300 - 8.500 dollars en 2025 puis environ 12.000-13.000 dollars en 2030. La part des industries manufacturières au PIB local sera d’environ 17% en 2025 et de 20% en 2030, celle de l’économie numérique, 30% et 40%, respectivement.



S’agissant de la vision pour 2045, Hanoï devra avoir un niveau et une qualité de vie élevés, avec un revenu par habitant de plus de 36.000 dollars. Son niveau de développement sera comparable à celui des capitales des pays développés de la région et du monde.



En ce qui concerne les tâches et solutions clés pour atteindre ces objectifs, le plan d’action souligne qu’il faut développer rapidement et durablement l'économie de la capitale sur la base de la poursuite de la restructuration économique et du renouvellement du modèle de croissance, en mobilisant et utilisant efficacement toutes les ressources.

Un tronçon de la rocade No 3 de Hanoï. Photo: VNA



En outre, il est nécessaire d’améliorer la qualité de la planification, d’accélérer la construction d'infrastructures, d’exploiter et utiliser efficacement les ressources, d’assurer la sécurité politique, l'ordre social et la sécurité.



Parallèlement, il est important de promouvoir les relations extérieures, l'intégration internationale, la coopération au développement, de renforcer la position et le prestige de la capitale, d'intensifier l’édification du Parti et du système politique…



Le plan exige que les organes compétents collaborent régulièrement avec Hanoï dans la mise en œuvre de la résolution n° 15-NQ/TW du Bureau politique.



La capitale doit ordonner de toute urgence à ses services, agences et secteurs d'élaborer des programmes concrétisant les objectifs, les cibles, les tâches et les solutions de la résolution n° 15-NQ/TW. Il lui faut également développer ses liens avec les autres localités du pays pour un développement commun…-VNA