Une photo sélectionnée pour l'exposition. Photo : comité d'organisation



Hanoï (VNA) – Une exposition de photos placée sous le thème “Vietnam – les couleurs culturelles” aura lieu du 18 au 21 août dans la province centrale de Phu Yen.

Selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, cette manifestation présentera une centaine de photos capturant de beaux paysages, des patrimoines mondiaux, des monuments historiques et culturels aux quatre coins du pays, ainsi que des fêtes, des costumes traditionnels, des us et coutumes de différentes ethnies.

L’exposition sera organisée par le Centre des expositions de la culture et des beaux arts, relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme. Elle sera l’un des événements organisés dans le cadre de la 5e Journée de la culture, des sports et du tourisme de l’ethnie Cham à Phu Yen.

La 5e Journée de la culture, des sports et du tourisme de l’ethnie Cham à Phu Yen a lieu du 13 au 16 août. Elle réunit près de 2.000 artisans, artistes et sportifs en provenance de 11 villes et provinces où vivent de nombreux Cham ou sont conservées des valeurs culturelles et historiques de cette ethnie, dont Quang Nam, Binh Dinh, Phu Yen, Khanh Hoa, Ninh Thuan, Binh Thuan, Tay Ninh, Binh Phuoc, An Giang. -VNA