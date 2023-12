Le Comité populaire de Hau Giang informe de l'organisation du Festival international du riz du Vietnam 2023. Photo: VNA

Hau Giang (VNA) - Le Festival international du riz du Vietnam 2023 aura lieu du 11 au 14 décembre dans la ville de Vi Thanh, province de Hau Giang (Delta du Mékong), a annoncé le 6 décembre le Comité populaire provincial.Le Festival proposera un large éventail d'activités, notamment des séminaires, des expositions et des démonstrations technologiques. Plus de 500 stands présenteront des produits OCOP (One Commune One Product – A chaque commune son produit), des délices culinaires à base de riz, ainsi que l'introduction de divers types de machines au service de la production de riz.A cette occasion, trois records nationaux liés au riz seront établis : l’espace d'exposition et d’installation « La plus longue route du riz » ; la plus grande carte du riz (réalisée à partir de riz de spécialité des 63 provinces et grandes villes du pays) ; l’évènement présentant le plus grand nombre de plats culinaires à partir du riz (200 plats).Notamment, lors du Festival, l’adoption du Projet de développement durable d'un million d'hectares spécialisés dans la culture de riz de qualité et à faibles émissions pour une croissance verte dans le delta du Mékong pour 2030 sera officiellement annoncée, réaffirmant l’engagement du Vietnam vers « zéro émission nette » d'ici 2050. -VNA