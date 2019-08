Hanoï (VNA) - La 12e édition du Prix "Bùi Xuân Phai - pour l'amour de Hanoï" s’est conclu par la remise de plusieurs distinctions, ce 27 août à Hanoï. Le Docteur, "Enseignant Émérite" Nguyên Thua Hy, s’est vu remettre le Grand Prix.

Le “Grand Prix pour l’amour de Hanoï” 2019 est décerné au Docteur, "Enseignant Émérite" Nguyên Thua Hy (au fauteuil roulant). Photo: Thanh Tung/CVN



Né en 1937 dans l’arrondissement de Ba Dinh (Hanoï), Nguyên Thua Hy est une figure emblématique des sciences sociales et humaines au Vietnam. Il a beaucoup œuvré dans la recherche concernant l’histoire, la culture, l’économie et la société de Hanoï. Parmi ses travaux, on peut citer Thang Long - Hà Nôi thê ky XVII, XVIII, XIX (Thang Long - Hanoï aux siècles XVII, XVIII, XIX), publié en 1993, un ouvrage très utile pour ceux qui s’intéressent à la période médiévale de la capitale. Une carrière admirable qui lui vaut le "Grand Prix" du prix "Bùi Xuân Phai - pour l’amour de Hanoï" 2019. "Nous devons davantage s’orienter vers le développement durable afin de transformer la capitale en ville intelligente", a-t-il déclaré.



Trois autres distinctions ont été également attribuées: le "Prix de l'œuvre" récompensant une œuvre artistique (poésie, peinture, danse, théâtre, cinéma ou architecture); le "Prix de l'idée" qui distingue une proposition originale, et enfin le "Prix du travail" qui honore une activité ayant amélioré le cadre de vie de la capitale.



Pour une ville durable

L’exposition des œuvres récompensées au prix "Bùi Xuân Phai - pour l’amour de Hanoï" 2019 au siège de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Le "Prix de l'œuvre" a été remis au livre Môt thoi Hà Nôi hat - Tim cung không ngo làm nên loi ca de Nguyên Truong Quy, qui présente la vie hanoïenne durant la période 1947-1954 à travers la musique de Doàn Chuân.



Le "Prix de l'idée" a récompensé deux initiatives. La première comprend les projets visant à faire revivre la rivière Tô Lich à Hanoï. La seconde concerne la construction du circuit F1 de Hanoï et l’organisation de la course en avril 2020.



Le "Prix du travail" a été décerné aux artistes urbains du collectif "Urban Sketchers Hanoi" pour leurs fresques représentant les souvenirs de la capitale. Ce groupe créé en 2016 est composé de quatre architectes (Trân Thi Thanh Thuy, Dinh Hai, Chu Quôc Binh et Nguyên Hoàng Lâm).



"Le prix Bùi Xuân Phai c’est le prix d’humanité. Pour l’édition 2019, les nominations sont variées et recouvrent divers domaines (économie, culture, art, tourisme)", a affirmé Nguyên Duc Loi, membre du Comité central du Parti, directeur général de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).



Pour Nguyên Duc Chung, président du Comité populaire de Hanoï, le prix Bùi Xuân Phai encourage toujours plus la créativité afin d’embellir cette ville millénaire.



En marge de la cérémonie, l’exposition des œuvres récompensées lors de cette 12e édition a ouvert ses portes. -CVN/VNA