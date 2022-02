Photo : VNA

Vientiane (VNA) – La pagode Phat Tich à Vientiane a organisé le 15 février (15e jour du 1er mois lunaire) une prière pour la paix et la prospérité des Vietnamiens vivant au Laos.

De nombreux fidèles bouddhistes et Vietnamiens d'outre-mer ont assisté à la cérémonie de prière pour la paix et la prospérité nationales en 2022 et la fin de l'épidémie.

Partageant lors de la cérémonie, le vénérable Thich Minh Quang, chef du Comité de coordination de la coopération Vietnam-Laos dans le bouddhisme, également bonze gérant de la pagode Phat Tich, a partagé les significations du jour de la pleine lune du 1er mois lunaire.

A cette occasion, la pagode Phat Tich au Laos et des bienfaiteurs ont remis 150 cadeaux d'un montant total de 30 millions de KIP (environ 60 millions de dongs) à des Vietnamiens d'outre-mer défavorisés vivant dans la capitale Vientiane.

Pour le Nouvel An 2022, le bonze Thich Minh Quang a espéré que les bouddhistes valoriseraient la compassion et la solidarité.

Inaugurée fin 2010 avec une superficie de plus de 2.000m², la pagode Phat Tich est non seulement un lieu familier d'activités culturelles et spirituelles de nombreux Vietnamiens au Laos mais aussi un lieu de préservation et de promotion de l'identité culturelle vietnamienne. –VNA