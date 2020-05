Une scène dans la vidéo musicale. Photo: billboardvn.vn

Hanoï (VNA) – La rappeuse Nguyen Thuy Hang (également connue sous le nom de Hang Kani et le nom de scène de LiL'kAnI), l'une des rares femmes rappeuses du Vietnam, et des collègues viennent de présenter une vidéo musicale intitulée « No Yourantine » en écho au mouvement global «ResiliArt».

Lancé le 15 avril 2020 - Journée mondiale de l'art, par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), le mouvement «ResiliArt» appelle la participation des artistes et des personnes travaillant dans les domaines de la culture et de la créativité afin de sensibiliser le public à l'impact du COVID-19 dans tous les domaines et d'aider les artistes à trouver des solutions pendant et après la crise due à l'épidémie.

Concrètement, les participants sont appelés à partager leurs histoires, leurs opinions et leurs œuvres sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, Twitter..., afin de s’approcher du public pendant la période de crise provoquée par le COVID-19 et de diffuser le message de la résilience.

La chanson « No Yourantine » de genre Hip-Hop et R&B a été composée début mars 2020 par Thuy Hang (LiL’kAnI) et Duy Anh (DOesn't K), basée sur l'histoire vraie d'une infirmière vietnamienne. La production de la vidéo musicale a vu la participation de 20 personnes et de 12 personnalités influentes opérant dans différents domaines telles que l’artiste du peuple Le Khanh, la réalisatrice Nguyen Hoang Diep, le maître de cérémonie Trinh Le Anh...

« No Yourantine » est un projet musical montrant la voix des jeunes vietnamiens dans le contexte de pandémie de COVID-19. –VNA