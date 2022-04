Couverture du livre. Photo : thethaovanhoa.vn

Hanoï (VNA) - Un livre intitulé “Truyên Kiêu (Histoire de Kiêu) de Nguyên Du avec 24 peintures de Lê Thiêt Cương” a été présenté le 13 avril à Hanoï par le peintre lui-même.

Il s’agit d’un projet concocté depuis de nombreuses années par le peintre Lê Thiêt Cuong. Avant lui, de nombreux peintres avaient présenté des œuvres sur le Truyên Kiêu, mais Lê Thiêt Cuong a su trouver une façon bien à lui pour illustrer le chef-d’œuvre du grand poète - homme de culture du monde Nguyên Du.

Le livre comprend deux parties. La première comprend 24 peintures de Lê Thiêt Cuong inspirées de vers du Truyên Kiêu, avec des explications du peintre. Chaque peinture présente également des vers du poète Nguyên Thuy Kha inspirés du Truyên Kiêu. La deuxième partie présente l’intégralité du Truyên Kiêu selon la version publiée en 1925 par la maison d’édition Vinh Hung Long

A cette occasion, la galerie Thang Long a présenté la collection de plusieurs livres de Truyên Kiêu rares et précieux du collectionneur Nguyen Duy Cuong.

Le "Truyên Kiêu" ou "Kim Vân Kiêu" est un poème vietnamien écrit au début du 19e siècle par Nguyen Du (1765-1820). Cette œuvre est un roman de 3.254 lignes composé en vers Lục-bát (6-8 syllabes), une forme de versification de la poésie traditionnelle vietnamienne. Il raconte la vie, les épreuves et les tribulations de Thuy Kiêu, une belle et talentueuse jeune femme, qui a dû sacrifier son amour et sa vie pour sauver sa famille.

Le "Truyên Kiêu" a été traduit en plus de 20 langues avec 35 versions.

Le poète Nguyên Du, également connu sous le nom de plume Tô Nhu et Thanh Hiên, a été reconnu en 2003 par l'UNESCO avec 93 autres personnes, en tant qu'homme de culture du monde. Par ailleurs, en 2013, cette organisation onusienne a recommandé aux pays membres de célébrer le 250e anniversaire de la naissance de Nguyen Du avec 108 autres célébrités du monde. –VNA