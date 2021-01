La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Nganm prend la parole lors du programme « La force de l’humanité » 2021. Photo : VNA

Hanoï, 17 janvier (VNA) - Le Programme « La force de l’humanité » 2021 a eu lieu samedi soir 16 janvier à Hanoï sous les auspices du Comité central de la Croix-Rouge vietnamienne pour appeler à l'aide des organisations et des individus pour soutenir les démunis et les victimes de l'agent orange, à l’approche du Têt traditionnel et pour honorer les organisations, les individus, les entreprises et les partenaires ayant accompagné la Croix-Rouge vietnamienne en 2020.

S’adressant au programme, la présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan a affirmé : «Notre nation est riche de gentillesse et d’assistance mutuelle. Cela a été clairement démontré dans le passé et dans l’année 2020 pleines d'énormes défis avec la pandémie de COVID-19, la récession économique, les catastrophes naturelles… La solidarité, l’assistance mutuelle font du Vietnam un point lumineuse dans le monde et la région en termes de prévention et de contrôle du coronavirus, de croissance économique et de garantie de la sécurité sociale. »

La dirigeante a salué et félicité la Croix-Rouge vietnamienne pour ses nombreuses activités pratiques, en particulier dans le combat contre le COVID-19, le soutien aux habitants du Centre pour surmonter les difficultés causées par les catastrophes naturelles et se préparer au Têt traditionnel.

Elle a affirmé que le Parti et l’État continueraient d’appliquer fermement et efficacement les positions, politiques, programmes et solutions pour une réduction durable de la pauvreté ; soutenir les personnes vulnérables ; édifier une société prospère, solidaire, compatissante, égale et civilisée.

La présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan a appelé à cette occasion les agences, les organisations, les entreprises… à conjuguer les efforts avec le Parti et l’État pour soutenir davantage les démunis et les personnes en difficulté.

Lors de l'année 2020 très difficile, la Croix-Rouge vietnamienne a prouvé qu'elle était une organisation professionnelle jouant un rôle central dans les opérations de secours, d’assistance aux personnes touchées par le COVID-19 et les catastrophes naturelles.

Cette organisation a reçu 4.800 milliards de dongs d'organisations et d'individus pour la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19 et la reprise de la vie normale après les catastrophes naturelles, contribuant à soutenir 21,5 millions de personnes en situation difficile.

A cette occasion, la Croix-Rouge vietnamienne a mis à jour le Conseil de gestion du Fonds des opérations de la Croix-Rouge ; a lancé des SMS pour soutenir le mouvement « Têt pour les démunis et les victimes de l'agent orange» 2021. - VNA