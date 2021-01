Le Vietnam a enregistré trois nouveaux cas importés de Covid-4 janvier, portant le nombre total d’infections à 1.497, a fait savoir le Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du Covid

Le Vietnam a enregistré 12 nouveaux cas importés de Covid-19 au cours des dernières 24 heures jusqu’à 18h00 du 3 janvier, a fait savoir le Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du C

Le ministère de la Santé a appelé à des mesures plus strictes pour empêcher la propagation de la pandémie de Covid-19 et assurer la sécurité sanitaire pendant les prochaines vacances du Nouvel An lunaire.