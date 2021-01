Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoà Binh assiste à la cérémonie pour lancer l'Année de sécurité routière 2021. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - L’Année de la sécurité routière 2021 a été lancée mardi 5 janvier à Hanoï par le Comité national de la sécurité routière et le Comité populaire de Hanoï, en présence du vice-Premier ministre permanent Truong Hoà Binh.

Le vice-Premier ministre Truong Hoà Binh a déclaré que les accidents de la circulation et les embouteillages sont toujours des problèmes urgents pour l'ensemble de la société, affectant le développement économique et culturel ainsi que l’image du pays à l'international.

Il a souligné que sous la direction du Parti et grâce à la participation de tout le système politique, le nombre d'accidents de la route a considérablement baissé au cous de ces dernières années.

En 2020, le nombre d’accidents de la route a été le plus faible de ces 10 dernières années. Le nombre de décès dus à des accidents de la route est tombé en dessous de 7.000 personnes / an, a-t-il souligné.

Il a cité les tâches à effectuer pour l’an 2021, selon lesquelles tout le système politique doit prendre des mesures drastiques pour assurer la sécurité au cours de 13e Congrès du Parti prévu du 25 janvier au 2 février, du Têt traditionnel du Buffle 2021 etde la saison festive des premiers mois du calendrier lunaire.

Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoà Binh lance le mouvement de garantie de la sécurité routière pour le Nouvel An lunaire, ainsi que la campagne de garantie de la sécurité routière pour 2021 dans l’ensemble du pays. Photo: VNA

Il a exhorté au Comité national de la sécurité et au provinces et villes de baisser entre 5% et 10% du nombre d’accidents de route, de réduire les embouteillages à Hanoi et Hô Chi Minh-Ville et dans d’autres grandes zones urbaines.

Il leur a également demandé de sanctionner sévèrement les organisations et les individus qui violent la sécurité routière, les règles sanitaires concernant la lutte contre l’épidémie de Covid-19, de surveiller les marchés afin de prévenir efficacement la contrebande, la fraude commerciale, les produits contrefaits et de mauvaise qualité; et de traiter strictement les violations du commerce et transport d'explosifs, de produits inflammables et de pétard, dans le but d’empêcher les tirs de pétards durant le Têt traditionnel.

Au nom du gouvernement et du Comité national de la sécurité routière, le vice-Premier ministre Truong Hoà Binh a lancé le mouvement de garantie de la sécurité routière pour le Nouvel An lunaire, ainsi que la campagne de garantie de la sécurité routière pour 2021 dans l’ensemble du pays. -VNA