Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue travaille avec la Permanence du Comité du Parti de la ville de Can Tho. Photo : VNA



Can Tho (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue et une délégation du ressort central ont travaillé le 11 octobre avec la Permanence du Comité du Parti de la ville de Can Tho, dans la cadre de leur voyage d'affaires dans le delta du Mékong.S'exprimant lors de la séance de travail, Vuong Dinh Hue a reconnu et loué les résultats et les réalisations que le Comité du Parti, l’autorité, l'armée et la population de la ville de Can Tho ont obtenus dans un contexte plein de difficultés, à côté des avantages.Sur la période 2021-2023, le PIB régional de Can Tho atteint en moyenne de 5,91 %. Le PIB régional par habitant devrait atteindre 94,52 millions de dongs d'ici fin 2023, soit 9,2 fois plus qu'en 2004.Suggérant des questions qui se posent dans un avenir proche, Vuong Dinh Hue a souhaité que Can Tho développe ses nouvelles capacités de production, en se concentrant sur le développement de l'industrie de transformation des produits agricoles et de la production de biens de consommation.Il a demandé à Can Tho de continuer à examiner et à relever les obstacles et à résoudre les problèmes relevant de son autorité ; de soumettre dès que possible au gouvernement et au Premier ministre pour approbation la Planification de la ville de Can Tho pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2050.Le président de l'Assemblée nationale a réitéré l'objectif de faire de Can Tho une ville écologique, civilisée et moderne, imprégnée de l'identité culturelle fluviale du delta du Mékong, une zone urbaine nucléaire de la région, une des grands centres du pays en termes de commerce, des services, de l'éducation et de la formation multisectoriels et multi-domaines, de haute qualité. Les gens ont une vie civilisée et heureuse.Le dirigeant a demandé aux ministères, secteurs et au Conseil de coordination du delta du Mékong de travailler avec Can Tho pour éliminer les goulets d'étranglement et aider la ville à promouvoir le développement socio-économique.Il a la conviction que l’organisation du Parti, l’autorité et la population de la ville de Can Tho seront toujours proactifs, créatifs, profiteront des nouvelles opportunités, libéreront le potentiel, créeront une dynamique pour de nouvelles avancées, afin de mettre en œuvre avec succès la Résolution du Congrès municipal de l’organisation du Parti pour le mandat 2020-2025... - VNA