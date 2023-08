Les délégués au le Village de l'amitié thaï-vietnamienne dans la province de Nakhon Phanom. Photo : VNA



Bangkok (VNA) - Le Consulat général du Vietnam à Khon Kaen, en collaboration avec l’administration de la province de Nakhon Phanom et l'Association des Thaïlandais d'origine vietnamienne de Nakhon Phanom, a célébré, le 6 août dans le Village de l'amitié thaï-vietnamienne dans la commune de Nong Yat, les 47 ans de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Thaïlande, les 10 ans du partenariat stratégique Vietnam-Thaïlande.Avant la célébration, les délégués sont allés offrir de l'encens au Mémorial du Président Ho Chi Minh dans la commune de Nong Yat.S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le consul général Chu Duc Dung a affirmé que la Thaïlande était devenue le partenaire important du Vietnam au sein de l'ASEAN. Les deux pays multiplient régulièrement la visite de hauts dirigeants, coopèrent toujours étroitement et se soutiennent lors de forums régionaux et internationaux, en particulier dans l'ASEAN et la sous-région du Mékong. Les dirigeants des deux pays affirment s'efforcer de porter le commerce bilatéral à 25 milliards de dollars d'ici 2025, a-t-il ajouté.Le gouverneur de Nakhon Phanom, Wanchai Chanporn, a affirmé que durant les 10 ans du partenariat stratégique, la Thaïlande et le Vietnam entretenaient des relations étroites tant au niveau bilatéral qu'au niveau bilatéral et au sein de la communauté de l'ASEAN.Le même jour, Chu Duc Dung et Wanchai Chanporn et d'autres délégués ont assisté à la cérémonie d'inauguration du château d'eau et du système d'énergie solaire investis et soutenus par des hommes d'affaires Viet kieu dans la province de Khon Kaen pour fournir l'électricité et l'eau à la zone commémorative du Président Ho Chi Minh et le Village de l'amitié thaï-vietnamien.Toujours dans le cadre de la célébration, le Consulat général du Vietnam à Khon Kaen s'est coordonné avec l'Association des entreprises thaï-vietnamienne de toute la Thaïlande et la Chambre de commerce thaïlandaise pour organiser un programme d'échange et de discussion sur la coopération commerciale et les commerciaux transfrontaliers le long de la région Nord-Est de la Thaïlande en liaison avec le Laos et le Vietnam. - VNA