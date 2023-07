Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la conférence. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 18 juillet à Ho Chi Minh-Ville une conférence de lancement des activités du Conseil de coordination de la région du Nam Bô oriental (Sud-Est).



Lors de cet événement, le Premier ministre, également président du Conseil de coordination de la région du Nam Bô oriental, a insisté sur la nécessité de mettre l'accent sur la mise en œuvre de trois avancées stratégiques associées à trois moteurs de croissance, à savoir la consommation, l'investissement et l'exportation. Il a également exhorté à résoudre radicalement les embouteillages et à garantir l'environnement écologique.

Le Conseil de coordination de la région du Nam Bô oriental est l'un des quatre conseils en charge de la coordination régionale, mis en place par le Premier ministre, pour résoudre les obstacles lors du développement socio-économique. Photo: congthuong.vn



A cette occasion, Pham Minh Chinh a affirmé l'attention des dirigeants du pays sur la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti, rappelant que le Bureau politique avait publié six résolutions sur le développement de six régions socio-économiques du pays.



Il a indiqué que le Conseil de coordination de la région du Nam Bô oriental faisait partie des quatre conseils en charge de la coordination régionale, mis en place par le Premier ministre, pour résoudre les obstacles lors du développement socio-économique.



Le chef du gouvernement a confié au Conseil les missions d'accompagner les localités dans la résolution des problèmes qui ne correspondent pas aux compétences des autorités provinciales, notamment celles liées au développement des infrastructures et à la préservation de l'environnement. D'autre part, il a recommandé la création d’un Fonds de développement d’infrastructures de la région pour mobiliser les ressources sociales en faveur du déploiement des projets connexes.





Conférence de lancement des activités du Conseil de coordination de la région du Nam Bô oriental (Sud-Est). Photo: VNA

Selon la Décision No 825/QD-TTg du Premier ministre du 11 juillet 2023, le Conseil de coordination de la région du Nam Bô oriental constitue une entité de coordination intersectorielle chargée d'appuyer le chef du gouvernement dans la résolution des questions importantes concernant la connectivité interrégionale et le développement durable de cette région.



D'autre part, il est chargé de proposer au chef du gouvernement des mesures visant à garantir le respect des résolutions du Bureau politique sur le développement socio-économique et la garantie de la sécurité-défense de la région, de coordonner la mise en œuvre des planifications nationale, régionale, provinciale et municipale pour la période 2021-2030.



De même, le Conseil est responsable de promouvoir l'investissement et de coordonner l'utilisation du capital public, ainsi que de promouvoir la collaboration selon le modèle de partenariat public-privé.-VNA