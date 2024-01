Photo : AFP

Hanoï, 19 janvier (VNA) – Au moins sept personnes, dont cinq enfants, ont été tuées après qu'un glissement de terrain a enseveli une maison après des jours de fortes pluies dans la province méridionale de Davao de Oro, aux Philippines.Ednar Dayanghirang, directeur de l'agence régionale de protection civile, a déclaré le 18 janvier que deux autres personnes avaient été blessées et qu'une dizaine étaient portées disparues. Les autorités ont suspendu les opérations de recherche et de sauvetage en raison des pluies persistantes dans une zone résidentielle pour les mineurs artisanaux.Selon les données de l'agence nationale des catastrophes, de fortes pluies et des inondations ont touché plus de 187.000 personnes dans quatre provinces de la région de Davao. Les glissements de terrain et les inondations sont fréquents aux Philippines, un archipel de plus de 7.600 îles frappé par une vingtaine de tempêtes tropicales par an.- VNA