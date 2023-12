Da Nang (VNA) - Plusieurs entreprises de l'Union européenne (UE) sont très intéressées par le climat d’investissement à Da Nang (Centre) et souhaitent coopérer avec cette ville du Centre dans l'éducation et la formation, les énergies vertes et la protection de l'environnement, selon l'ambassadeur Julien Guerrier, chef de la délégation de l’UE) au Vietnam.

Séance de travail entre le vice-président permanent du Comité populaire de la ville de Da Nang, Hô Ky Minh, et l'ambassadeur Julien Guerrier, chef de la délégation de l’UE au Vietnam. Photo: VNA



Lors d’une séance de travail le 13 décembre avec le vice-président permanent du Comité populaire municipal, Hô Ky Minh, l'ambassadeur Julien Guerrier a déclaré que l’UE souhaitait aider le Vietnam à construire un pays pacifique et une économie ouverte, prospère et durable sur les plans financier, social et environnemental…



Les entreprises européennes souhaitent également coopérer avec Da Nang dans les domaines de la recherche scientifique et de l'innovation, a-t-il souligné.



Hô Ky Minh a déclaré, de son côté, que Da Nang se concentrait désormais sur le développement de cinq domaines clés, notamment le tourisme et les services de haute qualité associés à l'immobilier de villégiature, les ports maritimes et l’aviation associés aux services logistiques, l’industrie de haute technologie associée à la construction de villes créatives et à l’entrepreneuriat, les technologies de l'information, l'électronique et les télécommunications associées à l'économie numérique, et l'agriculture de haute technologie et la pêche.



Il a émis l’espoir que l'ambassadeur Julien Guerrier travaillerait avec les parties concernées pour amener des délégations d'affaires à Da Nang afin de se renseigner sur le climat d'investissement et les opportunités de coopération locaux.



En 2023, les exportations de Da Nang vers l’UE sont estimées à 290 millions de dollars et ses importations à 138 millions de dollars.



Au cours de la période 2020-2023, les agences et organisations non gouvernementales des pays membres de l'UE se sont engagées à accorder plus de 26 milliards de dôngs (1,07 million de dollars) à 37 programmes et projets dans la ville de Da Nang. -VNA