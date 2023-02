Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Plus de 96% des travailleurs du pays avaient repris leur poste de travail au 31 janvier, après les vacances du Nouvel An lunaire (Têt traditionnel).

Selon les rapports des fédérations syndicales de tout le pays, de septembre 2022 au 8 janvier 2023, 1.300 entreprises dans 50 villes et provinces ont rencontré des difficultés avec moins de commandes, les obligeant à réduire les heures de travail de plus de 546.000 travailleurs. Les trois quarts des salariés concernés travaillaient dans le secteur à capitaux étrangers, principalement dans les domaines de l'habillement, du cuir et de la chaussure et de la transformation du bois dans les villes et provinces du Sud telles que Ho Chi Minh-Ville, Long An, Tay Ninh, Dong Nai, Binh Duong et An Giang.

Le 16 janvier, le Présidium de la Confédération générale du Travail du Vietnam a publié une résolution sur le soutien à ses membres et aux travailleurs qui ont perdu leur emploi ou dont le temps de travail a été réduit du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023, sous la forme d'une somme allant d'un million à trois millions de dongs.

Les travailleurs non syndiqués recevront une aide égale à 70% de l'aide aux membres. Du 1er décembre 2022 au 29 janvier 2023, il y a eu 18 conflits du travail et grèves à travers le pays, contre 51 enregistrés lors du Têt précédent. -VNA